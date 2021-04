Seit Jahrzehnten gab es in der Lauterecker Stadtpolitik kaum eine Entscheidung, an der Hans Schlemmer nicht mitgewirkt hat. Der Kommunalpolitik war er aufs Engste verbunden. Bei den Freien Wählern war er politisch zu Hause. In der Nacht auf Mittwoch ist Hans Schlemmer nach schwerer Erkrankung gestorben.

Sein politisches Engagement war nicht auf die Veldenzstadt beschränkt, für die FWG, deren Vorsitzender und Sprecher er war, saß er auch im Verbandsgemeinderat und im Kreistag. 2014 zog er sich aus der Stadtpolitik zurück – aus politischen, privaten und gesundheitlichen Gründen, wie er damals sagte. Hans Schlemmer scheute keine Debatte. Er kämpfte für seine Überzeugung, er war engagiert, streitbar und, – wenn es denn sein musste, – auch energisch, aber stets versöhnlich. Er konnte tadeln, aber auch loben. Er war ein Lokalpolitiker aus Leidenschaft.

Als Unternehmer, der in Lauterecken und Kaiserslautern Sportgeschäfte betrieb, wusste er um die Wichtigkeit von Parkplätzen und genügend Raum für die Belieferung von Geschäften durch Lkw. Und so erinnerte er bei Entscheidungen, die die innerstädtische Gestaltung betrafen, gerne daran, die Perspektive der Gewerbetreibenden nicht aus dem Auge zu verlieren. Auch mahnte er oftmals, bei Investitionen die Folgekosten zu bedenken.

Von 1984 bis 2014 mit einer Unterbrechung von 1989 bis 1994 – engagierte sich Hans Schlemmer im Stadtrat. Im Verbandsgemeinderat Lauterecken saß er von 1994 bis 1995 und wieder von 2009 bis 2014, im Rat der fusionierten Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein dann von 2014 bis 2019. Seit Juni 2019 war er Beigeordneter der Verbandsgemeinde. Deren Verdienstplaketten in Bronze und Silber wurden ihm 2003 und 2014 verliehen. Dem Kreistag gehörte er von Juli 2005 bis März 2007 und von 2014 bis 2019 an. Ab Februar 2018 wurde er für den Rest der Legislaturperiode zum Kreisbeigeordneten gewählt. Von Anbeginn seiner ehrenamtlichen, kommunalpolitischen Tätigkeit war Hans Schlemmer in zahlreichen Ausschüssen vertreten. Privat war er sportlich engagiert im Tennisclub Lauterecken, in dessen Herrenmannschaft er zahlreiche Medenrunden bestritt.

Als er sich 2014 aus dem Stadtrat zurückzog, spielte seine Krebserkrankung eine wesentliche Rolle. Obwohl es ihm in der Zwischenzeit besser ging und er neue Hoffnung schöpfte, hat ihn die Erkrankung nun wieder eingeholt. Er hinterlässt seine Ehefrau, eine Tochter und einen Sohn mit ihren Familien. Hans Schlemmer wurde 71 Jahre alt.