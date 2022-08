Weil sie während der Fahrt telefoniert oder Nachrichten auf dem Mobiltelefon geschrieben haben, müssen mehrere Autofahrer ein Bußgeld zahlen und erhalten zudem einen Punkt in der Verkehrssünderkartei. Die Polizei hatte am Donnerstag zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert – Schwerpunkt der Kontrolle: „Ablenkung im Straßenverkehr“. Dabei wurden vier Autofahrer und -fahrerinnen mit dem Handy am Ohr oder in der Hand erwischt, berichtet die Polizei.