Der 11-jährige Stanislav Hafuzov ist Pfalzmeister auf Asche. Dafür musste er allerdings einen steinigen Weg gehen.

Das elfjährige Tennistalent Stanislav Hafuzov aus Ruthweiler, das für den TC Kusel antritt und das Heinrich-Heine-Gymnasium (HHG) Kaiserslautern besucht, hat nach seinem Hallen-Rheinland-Pfalz-Meistertitel nun auch den Pfalzmeistertitel auf Asche (Outdoor) geholt. Bei den Pfalzmeisterschaften in Schifferstadt traten die 25 besten qualifizierten Kinder der Region in der Altersklasse U12 an. Stanislav ging als Nummer eins gesetzt ins Turnier und marschierte souverän bis ins Halbfinale. Dort zeigte das junge Talent außergewöhnliche mentale Stärke und extremen Kampfgeist: Nach einem 0:6- und 0:2-Rückstand drehte er das Match sensationell zum 0:6 und 6:3. Im entscheidenden Match-Tie-Break (bis 10 Punkte) lag er bereits scheinbar aussichtslos mit 3:8 und 5:9 im Rückstand, wehrte mehrere Matchbälle ab und siegte sensationell mit 11:9. Beflügelt von diesem Comeback, ließ er im Finale nichts mehr anbrennen und sicherte sich mit 6:2 und 6:1 den Titel.

Der Erfolg erfüllt nicht nur seine Familie mit Stolz, sondern ist auch für sein gesamtes Trainerteam – Johannes Kuhn, Jonny Puglisi, Filip Martin, Lukas Lambert und Michael Weber – sowie für den TC Kusel und das HHG Kaiserslautern etwas Besonderes.