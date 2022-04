Die Pfälzerwald-Hütte Lauterecken am Weiher wird traditionell am Karfreitag eröffnet – so auch in diesem Jahr. Geöffnet ist von 12 bis 18 Uhr. Außerdem bietet die Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins eine sieben Kilometer lange Rundwanderung an, die um 13 Uhr startet. Die nächsten geplanten Öffnungstage: am Sonntag, 1. Mai, sowie an Christi Himmelfahrt, 26. Mai, jeweils ab 10 Uhr sowie ab Juni an jedem vierten Sonntag im Monat jeweils von 12 bis 18 Uhr. Die Hütte am Weiher liegt östlich von Lauterecken, von der Straße Richtung Cronenberg geht es links ab. Die knapp fünf Kilometer lange „Runderumtour mit Gugglecher“ ist von dort zu erwandern.

Informationen zu den Öffnungstagen der Hütte, die auch für private Feiern gemietet werden kann, gibt es auf der Homepage des Vereins www.pwv-lauterecken.de sowie auf der Facebook-Seite „Pfälzerwald Verein Lauterecken“.