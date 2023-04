Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Mühe, die sich die Mitarbeiter der Verwaltung in Lauterecken gemacht hatten, war umsonst. Ihre Vorschläge zur Haushaltsverbesserung kamen beim Gemeinderat nicht gut an. Der will seine Bürger nicht mit höheren Gebühren belasten.

Auftragsvergaben und eine ganze Reihe von Reibungspunkten mit der Verwaltung prägten die jüngste Sitzung des Gemeinderates. Da war zunächst die von der Verwaltung vorgeschlagene