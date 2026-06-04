Für die Boulespieler des SV Kübelberg ist die Saison 2026 bereits in vollem Gange. Und an einen Tag werden sie sich lange erinnern.

Nachdem die erste Mannschaft des SVK in der vergangenen Spielrunde ohne Niederlage die Meisterschaft in der Bezirksliga errungen und damit den Aufstieg in die Regionalliga Süd des Rheinland-Pfälzischen Pétanque-Verbandes geschafft hatte, wurden die ersten Begegnungen bereits ausgetragen. Am ersten Spieltag in Hauenstein blieb das Team um Mannschaftsführer Karl Germann in beiden Begegnungen ungeschlagen. Sowohl gegen Wachenheim als auch gegen Landau setzte sich der SVK jeweils mit 3:2-Siegen durch und knüpfte damit nahtlos an die erfolgreiche Siegesserie aus dem Vorjahr an. Für den SV Kübelberg waren Jutta und Bernd Binzel, Conny und Volker Frisch, Helga und Karl Germann, Wolfgang Kehrer sowie Dimitri Freiß im Einsatz. Das Team ist aktuell Tabellendritter.

Die zweite Mannschaft des SV Kübelberg hat in der Kreisliga Mitte Süd inzwischen drei Spieltage absolviert. Sowohl in Oppau als auch bei der VSK Germania Ludwigshafen und bei ihrem Heimspiel waren die SVK-Spieler erfolgreich. Sie gewannen gegen Wachenheim, unterlagen dann Oppau, besiegten VSK Germania und verloren noch einmal gegen Wachenheim. Am dritten Spieltag fuhren sie zwei klare Siege ein, gewannen gegen ASV Ludwigshafen und Oppau jeweils mit 5:0. Sie eroberten damit die Tabellenspitze. Für den SVK spielten Rosi Weyrich, Maria Bona, Thomas Aderjan, Wolfram Hagmeier, Alfred Kindsvater, Paul Straßer, Dimitri Freiß und Ralf Schäfer.

Der nächste Spieltag der zweiten Mannschaft ist am Samstag beim ASV Ludwigshafen angesetzt. Am 27. Juni geht es nach Wachenheim. Die erste Mannschaft tritt am 20. Juni in Ottersheim an, dann erst wieder am 8. August in Ludwigshafen und am 5. September in Flörsheim-Dalsheim.

Das Hammerlos

Ein besonderes Highlight war für die Boulefreunde des SV Kübelberg der Auftritt in der ersten Pokalrunde auf der heimischen Anlage „In der Lach“. Mit dem Bundesligisten VfSK Oppau war dem SVK ein Hammerlos zugelost worden. Ihr Gegner war der derzeit einzige rheinland-pfälzische Vertreter in der Bundesliga des Deutschen Pétanque-Verbandes, der als einer der Vereine mit der besten Jugendarbeit deutschlandweit gilt.

In den Reihen der Oppauer stehen vier aktuelle Nationalspieler – zwei im Jugend- und zwei im Juniorenbereich. Mit Maria Hein stellt der VfSK zudem eine Spielerin, die mit Tobias Moritz 2025 den Weltmeistertitel im Präzisionsschießen gewann. Für den SV Kübelberg war es ein Höhepunkt, auch wenn er 3:28 unterlag.