„Technisch in Ordnung“ sei der Anhänger, bestätigte am Donnerstagmittag die Urkunde dem Halter. Und so fuhr er los von der Tüv-Stelle in der Saarbrücker Straße. Doch noch bevor der 48-jährige Fahrzeugführer mit seinem Gespann die Bundesstraße erreichte, löste sich der Anhänger von der Kupplung und krachte gegen die Stoßstange eines geparkten Wagens. Wie die Polizei mitteilt, geht sie davon aus, dass der Anhänger nach der technischen Überprüfung nicht mehr richtig angekuppelt worden ist. Das Ergebnis: rund 2000 Euro Schaden am geparkten Fahrzeug und am Anhänger, bei dem lediglich das Beleuchtungskabel abgerissen ist.