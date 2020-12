Einen Schaden an seinem Auto hat sich ein Mann zugezogen, nachdem er in der Nacht auf Sonntag in der Lauterecker Hauptstraße in ein Loch gefahren war. Dabei wurde die Beifahrerseite seines Wagens beschädigt. Der Grund: Irgendjemand hatte den Gullydeckel entfernt. Wie die Polizei in Lauterecken am Sonntag mitteilt, war es nicht das erste Mal, dass Unbekannte Gullydeckel entfernt hatten. Schon Ende November seien mehrere Kanalschachtabdeckungen ausgehoben worden. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich hierbei nicht um ein Kavaliersdelikt handelt, das schwerwiegende Folgen nach sich ziehen könne. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.