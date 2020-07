Fünf Grundschulen aus dem Kreis Kusel werden im kommenden Schuljahr am Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ des Ministeriums für Bildung teilnehmen. Bislang nehmen nach Angaben des Ministeriums bereits fast alle weiterführenden Schulen teil. Im kommenden Schuljahr werden nun auch die Grundschulen in Lauterecken, Breitenbach, Nußbach, Konken und Theisbergstegen einsteigen. Ziel von „Medienkompetenz macht Schule“ sei es, schülerorientiertes, selbstgesteuertes und individuelles Lernen und den kompetenten Umgang mit digitalen Medien zu ermöglichen und über Chancen und Risiken aufzuklären. Verbunden mit der Aufnahme in das Programm ist nach Angaben des Ministeriums eine Sachausstattung im Wert von bis zu 7.500 Euro.