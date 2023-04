Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem Auto in die Kirche: In Corona-Zeiten werden viele Pfarrer kreativ und suchen nach neuen Formaten. Um die Kirchenmitglieder auch in der Krise zu erreichen, hat der Lauterecker Pfarrer Christof Anselmann nun schon mehrmals Gottesdienst im Autokino gefeiert. Das nächste Mal treffen sich die mobilen Gottesdienstbesucher am Mittwoch, 20. Mai.

Anselmanns Autokino-Kirche wurde in den Wochen initiiert, in denen kirchliche Gottesdienste aufgrund der Corona-Pandemie verboten waren. Zwar sind Gottesdienste unter starken Sicherheitsvorkehrungen seit Anfang