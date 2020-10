In der Nacht auf Sonntag wurde eine gläserne Haustür in der Hauptstraße beschädigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, deutet das Schadensbild auf einen Fußtritt hin. Der Schaden wurde auf 300 Euro beziffert. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen. .