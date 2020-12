Am 24. Dezember wurden für den Landkreis Kusel 18 Neuinfektionen gemeldet. Die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle steigt damit auf 1242. Zwölf Infizierte kommen aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, vier aus dem Oberen Glantal, und zwei aus Lauterecken-Wolfstein. Als Genesen gelten 943 Personen. 44 Personen sind im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung verstorben. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben pro 100.000 Einwohner, liegt bei 88,3. Unter Berücksichtigung der gemeldeten Mitglieder der US- Streitkräfte bei 83,6. Aktuell sind 255 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt, 100 in der VG Oberes Glantal, 120 in der VG Kusel-Altenglan und 35 in der VG Lauterecken-Wolfstein.