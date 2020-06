Ein hochwertiger Traktor, der am Sonntag aus einer Scheune eines Bauerhofs bei St. Wendel entwendet worden war, ist in Reichweiler wieder aufgetaucht. Wie die Polizei berichtet, entdeckten Passanten die Landmaschine am Montag gegen 22 Uhr im Bereich eines abgelegten Feldwegs. Dort habe das Gefährt versteckt unter einem Gebüsch gestanden. Da nach dem Traktor bereits gefahndet wurde, konnte die Polizei nach der Fundmeldung eines Zeugen schnell in Erfahrung bringen, dass es sich um den gestohlenen Traktor aus St. Wendel handelte. Größere Beschädigungen seien an dem Fahrzeug nicht festzustellen gewesen. Weiterhin unklar sei, von wem der Traktor entwendet und anschließend dort abgestellt wurde. Die Polizei St. Wendel sucht daher weiter Zeugen, die unter der Telefonnummer 06851 8980 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de Angaben zu dem Diebstahl machen können. Insbesondere könnte der grüne Traktor der Marke Fendt bei der Fahrt von St. Wendel zu dem rund 20 Kilometer entfernten Fundort bei Reichweiler Passanten aufgefallen sein.