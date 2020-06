Die Bereitschaftspolizei hat am Donnerstagmorgen die Polizeiinspektion Lauterecken unterstützt und mit einem Lasermessgerät an der B 270 bei Grumbach gestanden. 70 Stundenkilometer sind an der Stelle erlaubt – die maximal gemessene Geschwindigkeit betrug 104 Kilometer pro Stunde. Der Fahrer muss mit einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. Allerdings gab es bei der Geschwindigkeitskontrolle wenig zu beanstanden: Wie die Polizei berichtet, gab es nur drei Verwarnungstatbestände und zwei Geschwindigkeitsübertretungen, welche mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige zu ahnden sind.