„Landkreis Kusel: Unsere Heimat – Unsere Geschichten“ ist ein Projekt überschrieben, das Ende Mai auf Burg Lichtenberg stattfindet. Eine Kuselhymne soll aus gesammelten Anekdoten entstehen. Zwei Termine sind dafür aufgerufen.

Da treffen zwei Programme aufeinander – und zwei Künstler, die aus Geschichten aus dem Kuseler Land eine musikalische Performance gestalten werden. Und das geht so: Die Poetin Dominique Macri und der Musiker Michael Krebs hören am Samstag, 27. Mai, 15 bis 18 Uhr, beim Erzählcafé im Hufeisenturm der Burg Lichtenberg genau zu. Persönliche Anekdoten können ebenso interessant sein für das Werk der Künstler wie Erzählungen über historische Gegebenheiten, über Tradition oder Ereignisse aus der Region.

Wer nicht zur Plauderei kommen kann, zu der auch persönliche Gegenstände, Erinnerungsstücke oder Fotos mitgebracht werden können, ist auch eingeladen, sich online zu beteiligen: Auf der Beteiligungsplattform www.mitmachen-landkreiskusel.de ist dazu eine Rubrik eingerichtet worden.

Komponieren über Nacht

Wenn die Erzählenden den Heimweg antreten, den Abend genießen, im Bett schlummern, werden die beiden Künstler kreativ: Aus den gesammelten Beiträgen komponieren sie über Nacht ein Musik – rund um Kusel. Diese wird am Sonntag, 28. Mai, 16 Uhr, im Kammermusiksaal auf Burg Lichtenberg dargeboten. Auch hier gibt es eine digitale Option: Das Smart-Cities-Projekt „Landl(i)eben – digital.gemeinsam.vorOrt“ zeichnet das Konzert auf und stellt es Senioreneinrichtungen im Landkreis zur Verfügung. Mehrfach wurde solches nun schon umgesetzt: für die Prunksitzung des Karnevalvereins Kusel etwa sowie beim Gospel-Konzertes Anfang Mai, das Senioren im Haus am Schachenwald in Waldmohr per Livestream schauen konnten, weitere Vorführungen der Aufzeichnung in anderen Einrichtungen sollen folgen.

Das gesamte Projekt wird ermöglicht durch „Landl(i)eben“ und eine Smart-Cities-Förderung zur kulturellen Teilhabe. Aufmerksam wurde man auf das Künstler-Duo und dessen Format, wie aus Geschichten Musikstücke werden, auch durch eine Veranstaltung in Niederkirchen im Landkreis Kaiserslautern. Mit dem Trafo-Projekt „Westpfälzer Musikantenland“ ist der Ort auf dem Weg zum Musikantenlanddorf. Zum Prozess gehört eine künstlerische Intervention, und eben dazu waren jüngst Michael Krebs und Dominique Macri eingeladen worden – das Ergebnis fand breite, begeisterte Resonanz.