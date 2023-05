Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Verärgerung und Verunsicherung in Schönenberg-Kübelberg, Zufriedenheit in Lauterecken – die Impfungen in zwei weiteren Altenheimen im Kreis am Mittwoch hätten nicht unterschiedlicher laufen können. Vor allem, weil ganz verschieden agiert wurde.

Für Pro Seniore in Lauterecken – kurzfristig auch noch auf den Impfplan gerutscht – zog Pressesprecher Müller am Donnerstag gegenüber der RHEINPFALZ ein erfreutes