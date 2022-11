In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Autobahnpolizei Kaiserslautern gemeinsam mit der Bundespolizei und der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Saarbrücken an der Tank- und Rastanlage Waldmohr eine Kontrollaktion durchgeführt. Der Schwerpunkt lag dabei laut Polizei auf dem Erkennen reisender Täter, alkohol- und drogenbeeinflusster Fahrzeugführer sowie auf ausländer- und zollrechtlichen Verstößen. Wie die Polizei mitteilt, bilanzierte Einsatzleiter Christoph Besier „ein insgesamt sehr positives Kontrollergebnis“. Aus der Kontrolle von circa 150 Fahrzeugen, darunter drei Reisebussen, ergaben sich den Beamten zufolge insgesamt elf Strafanzeigen und zahlreiche Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Demnach standen zwei Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol beziehungsweise Drogen. Gegen eine Person lag ein Haftbefehl vor, der durch Zahlung von 1000 Euro abgewendet wurde. Der Zoll stellte außerdem 760 Kilogramm Plagiatsware in Form von gefälschten Parfümflaschen sicher.