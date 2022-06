Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung die Grundsteuer teilweise angehoben. Wie Ortsbürgermeister Martin Volles auf Anfrage mitteilte, steigt der Hebesatz der Grundsteuer A um 20 Punkte von 300 auf 320 Prozent. Die Grundsteuer B bleibt unverändert bei 480 Prozent. Die Ratsmitglieder, so Volles weiter, verzichteten auf eine Erhöhung, da Bosenbach in der Verbandsgemeinde bereits jetzt den höchsten Wert vorweist.