Die Ortsgemeinde ist finanziell nicht auf Rosen gebettet. Seit Jahren ist der Haushalt defizitär. Damit von der Kommunalaufsicht künftig Kredite genehmigt werden, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Realsteuersätze erhöht. Die Grundsteuer A steigt um 40 Punkte auf 360 Prozent, die Grundsteuer B um 95 Punkte auf 480 Prozent und die Gewerbesteuer von bisher 365 auf 395 Prozent. Darüber hinaus hat der Rat einen Nachtragshaushalt verabschiedet. Darin sind neben den Steuererhöhungen auch geplante Investitionen in die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (10.000 Euro) sowie eine Beteiligung in Höhe von 9230 Euro für Ausgaben am Kindergarten Pfeffelbach berücksichtigt.