Waldmohr. Um kriminellen Machenschaften einen Riegel vorzuschieben, haben einige Banken in der Nacht ihre Selbstbedienungsfoyers geschlossen. Die VR-Bank Südwestpfalz zieht ihrem Automat im Kreis nun nachts den Stecker.

Es seien Sicherheitsvorkehrungen vonnöten, um die Risiken von Überfällen zu minimieren, heißt es in einer Mitteilung der VR-Bank Südwestpfalz. Unter anderem können die Geldautomaten in mehreren Geschäftsstellen nur noch während der Öffnungszeiten genutzt werden. Von dieser Regelung ist der Standort Waldmohr betroffen. Am Abend und in der Nacht sei der Automat außer Betrieb und enthalte kein Bargeld.

Die Kreissparkasse Kusel hatte Ende April mitgeteilt, einen Großteil ihrer Standorte zwischen 23 und 5 Uhr zu schließen. Ausgenommen von dieser Regelung seien die Standorte Kusel, Schönenberg-Kübelberg, Waldmohr, Altenglan, Wolfstein und Lauterecken. Die Nachtschließung sei eine von mehreren Vorkehrungen. Die Volksbank Kaiserslautern kündigte an, zwischen 23 und 6 Uhr alle ihre Selbstbediendungsbereiche – darunter auch den in Kusel – zu schließen. Zudem sollen alle Geldautomaten mit einer speziellen Sicherheitstechnik ausgestattet werden.

In die Technik investiert hatte die Volksbank Glan-Münchweiler. Alle Automaten wurden beispielsweise mit Einfärbesystem – bei einer Sprengung werden die Scheine unbrauchbar – und Nebelanlage ausgestattet. Aufgrund der umgesetzten Maßnahmen sehe die Volksbank Glan-Münchweiler derzeit davon ab, die SB-Bereiche nachts zu schließen, sagte Vorstandsmitglied Patrick Berger auf Anfrage.

Die Volksbank Lauterecken hat die Automaten in der Hauptstelle ebenfalls mit neuester Technik ausgestattet, sagte ein Sprecher Ende April. Weitere Automaten – die in Otterbach, Offenbach-Hundheim und Wolfstein – sollen folgen. Zudem gebe es Überlegungen, die Geldautomaten in Becherbach und Wolfstein nachts außer Betrieb zu nehmen. Grund: Die Automaten befinden sich in Wohnhäusern, so solle die Gefahr für die Bewohner verringert werden.