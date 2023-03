Auf der Mensa-Baustelle könnte es demnächst wieder Bewegung geben. Andreas Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Lauterecken-Wolfstein, sagte am Donnerstag im VG-Rat, dass der Antrag auf die Baugenehmigung fertiggestellt sei, Stellungnahmen eingeholt werden und die Unterlagen dann an die Kreisverwaltung verschickt werden sollen. Ein neuer Statiker sei beauftragt worden, der die Unterlagen sichte. Ende 2020 waren Pfähle in den Boden eingebracht worden. Nachdem bereits die Bodenplatte gegossen war, stellte sich heraus, dass die Pfahlgründung nicht ausreicht für das geplante Gebäude. Ein Abstimmungsfehler sorgte schließlich für einen Baustopp, Anwälte wurden eingeschaltet. Zwischenzeitlich wurde entschieden, dass das beim Bau ein zusätzliches Stockwerk entstehen soll. Bei der neuen Variante sollen insgesamt vier Klassenzimmer entstehen. Die bis dato unzureichende Pfahlgründung muss dafür an den neuen Bau angepasst werden.