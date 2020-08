Am Donnerstag, 20. August, bietet die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan eine Raderlebnistour über 50 Kilometer mit E-Bikes an. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Bahnhof in Altenglan. Die Teilnahme kostet vier Euro pro Person. Mitzubringen sind ein E-Bike und eigene Verpflegung für die Tour.

Info

Da es nur eine begrenzte Anzahl Plätze gibt, wird um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06381 60 80-123 oder -127 gebeten.