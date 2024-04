Die Straße Kohlhütte inklusive der Gehwege in Brücken sind in einem schlechten Zustand. Sie sollen nun ausgebaut werden. Auch die Bergstraße soll dem Ortsbürgermeister zufolge saniert werden.

Schon im vergangenen Jahr sei geplant gewesen, die Straße Kohlhütte zu sanieren, sagte Ortsbürgermeister Pius Klein (CDU). „Wir haben aber gehofft, dass das Land Rheinland-Pfalz, wie in anderen Ländern üblich, die Kosten übernimmt. Doch das ist leider nicht der Fall.“ Nun erneuerten die Verbandsgemeindewerke allerdings die Wasseranschlüsse. „Da hängen wir uns am besten mit an und erneuern gleichzeitig die Straße“, meinte Klein. So ließen sich auch die Ausgaben reduzieren. Die Kosten für den Ausbau belaufen sich auf etwa 310.000 Euro. Für diese Summe erhofft sich die Gemeinde einen Zuschuss aus dem Investitionsstock des Landes. Dafür müsse jedoch eine Planungsgrundlage her. Die Verbandsgemeindeverwaltung hat die Ingenieurleistungen ausgeschrieben. Das günstigste Angebot in Höhe von knapp 15.500 Euro hat das Büro Decker aus Kusel vorgelegt.

Moniert wurde von einem Ratsmitglied, dass die Bergstraße ebenfalls in einem desolaten Zustand und voller Schlaglöcher sei. Sie habe eigentlich Priorität. Markus Bauer, in der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal zuständig für die Städtebauförderung, erläuterte, dass diese Schlaglöcher nur an der Oberfläche und – anders als in der Kohlhütte – nicht in die Tiefe gingen. Es reiche hier aus, die Decke abzutragen, da der Unterbau in Ordnung sei. Auch seien die Leitungen nicht sanierungsbedürftig. Ortsbürgermeister Klein ergänzte, dass die Bergstraße vergangenes Jahr nach einem Feld- und Wirtschaftsweg hätte saniert werden sollen, doch der Baufirma sei der Teer ausgegangen. Die Bergstraße sei aber nicht vergessen und werde schnellstmöglich saniert.