Beisetzungen in Elzweiler werden teurer. Der Ortsgemeinderat hat sich darauf geeinigt, die Friedhofsgebühren um 75 Prozent zu erhöhen. Sofern Ortsfremde in Elzweiler bestattet werden, wird ein Aufschlag von 100 Prozent fällig. Ausnahme: Für aus Elzweiler Weggezogene entfällt der Aufschlag, sollten sie sich nach ihrem Tod auf dem Gemeindefriedhof beisetzen lassen wollen. Künftig können auch Urnen in einem bestehenden Reihengrab beigesetzt werden, sofern die Reihengräber nach Inkrafttreten der neuen Friedhofssatzung angelegt wurden.

Ziel der höheren Gebühren ist es, das jährliche Defizit beim Friedhof zu verringern. Wie Ortsbürgermeister Hartmut Jung auf Anfrage mitteilte, liegen die jährlichen Kosten für den Friedhof bei 6300 Euro. Laut Jung finden durchschnittlich zwei Bestattungen pro Jahr statt. Mit den aktuellen Friedhofsgebühren könnten die Kosten nicht gedeckt werden – die Einnahmen beliefen sich auf lediglich 1500 Euro. Die Friedhofssatzung aus dem Jahr 1999 wurde zuletzt 2014 aktualisiert.