Die neue Woche bringt frühlingshafte Temperaturen von bis zu 17 Grad in die Westpfalz. Sonnenschein und milde Tage prägen die niederschlagsfreie Wetterlage.

Zwischen einem Tiefdruckkomplex bei den Britischen Inseln und einer ausgedehnten und stabilen Hochdruckzone über Mitteleuropa gelangt zu Beginn der neuen Woche mit einer ausgeprägten Südwest-Strömung sehr milde Luft auch in die Westpfalz. In der Folge pendeln sich die Temperaturen bis auf Weiteres auf vorfrühlingshafte Werte um 17 Grad ein. Die durchweg niederschlagsfreie Witterungsphase dürfte sich auch am kommenden Wochenende fortsetzen.

Vorhersage

Montag: Zu Wochenbeginn erwartet uns ein vielfach recht sonniger Tag. Lokaler Nebel löst sich am Vormittag auf und ansonsten scheint neben lockeren Cumuluswolken oft die Sonne. Am Nachmittag klettern die Temperaturen auf Werte zwischen 13 und 16 Grad. Der Wind weht am Montag überwiegend schwach, mittags auch mäßig aus südlicher bis südöstlicher Richtung.

Dienstag: Am Dienstag erneut sonniges Frühlingswetter, nur anfangs morgens lokal Nebel. Tiefstwerte in der Früh um 3 Grad, Höchstwerte nachmittags bis 17 Grad. Schwachwindig.

Mittwoch: Zur Wochenmitte, nach Auflösung von örtlichen Frühnebelfeldern, tagsüber viel Sonnenschein und trocken. Tiefstwerte morgens um 4 Grad. Höchstwerte weiterhin bei sehr milden 17 Grad.

Donnerstag: Am Donnerstag wenig Wetteränderung. Nach rascher Frühnebelauflösung meist sonnig und trocken. Tiefstwerte morgens um 5 Grad, nachmittags wird es wieder um die 17 Grad.

Weitere Aussichten

Zum Wochenende teils lockere Wolken, teils heiter und trocken bei recht milden 16 Grad.