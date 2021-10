Bereits vor zwei Jahren wurde die Auflösung der Kuseler Diabetiker-Selbsthilfegruppe beschlossen. Drei Viertel des damaligen Vereinsvermögens sollten zudem ans Westpfalz-Klinikum, der Rest dem Deutschen Diabetikerbund zufließen. Der frühere Vorsitzende Eckhard Klein und Rechner Klaus Köhl übergaben nun einen symbolischen Scheck in Höhe von 3620 Euro an Reiner Beck, den stellvertretenden Geschäftsführer des Westpfalz-Klinikums. Dort fanden einst die monatlichen Treffen der Gruppe in der Personalcafeteria statt. Weitere 1100 Euro werden an den Deutschen Diabetikerbund überwiesen, teilten Klein Köhl mit.