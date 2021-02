Damit junge Faschingsfreunde in diesem Jahr nicht gänzlich auf die fünfte Jahreszeit verzichten müssen, hat sich das Team des Jugendzentrums Lauterecken eine Alternative zur Sause in Hallen und auf der Straße ausgedacht: Ab sofort sind auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein Anleitungen und Tipps für die Faschingsparty zu Hause zu finden – darunter Bastelrezepte für Faschingsmasken und Girlanden sowie Rezepte für Hotdog-Zupfbrot und Cocktails. Bis zum 21. Februar können Fotos von der Privatfasnacht an die E-Mail-Adresse Jugendzentrum-lauterecken@vg-lw.de gesendet werden. Unter allen Einsendern werden drei Preise verlost.

Info



Fragen beantworten Annette Junkes,Telefon 06382 6561, und Daniel Hübner, Telefon 06304 9928105.