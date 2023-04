Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Haben Bäume den Kampf gegen die Trockenheit verloren? Wie sollte der Wald der Zukunft aussehen? Mit welchen Bemühungen und Ideen treten Förster in ihren Revieren dem Klimawandel entgegen? Antworten gab Gabi Kleinhempel, Leiterin des Forstamtes Kusel, am Samstagmorgen in einem Waldstück bei Körborn.

Kurz nach elf Uhr: Feuerwehrsirenen im nahen Körborn heulen auf – wie in anderen Orten jedoch nur ein Sirenentest. Am Samstag auch Aufbruchsignal für den kleinen Tross, der sich