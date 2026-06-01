Mitte April hatte der Förderverein des Alte-Welt-Museums in Nußbach Leinsamen ausgesät – das Resultat der Aktion wird von Anfang bis Mitte Juni in Form zahlreicher blauer Blüten am Mehrgenerationengarten in Nußbach zu sehen sein. Um gemeinsam mit der Grundschule und weiteren Interessierten den Lein verarbeiten zu können, benötigen die Organisatoren allerdings genügend Material. Sie bitten deshalb um Mithilfe: Wer Samen über das Alte-Welt-Museum beziehen will, wird dazu aufgerufen, eine E-Mail an altewelt-museum@web.de zu schreiben. Es genügt ein Blumenkasten oder großer Blumentopf. Die Dauerausstellung „Die Leinenweberei“ im Museum zeigt alle Arbeitsschritte von der Flachspflanze über das Weben bis hin zum Nähen.