Wenn’s mal wieder etwas länger dauert... Das Innenministerium hat am Donnerstag mitgeteilt, dass die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 114.500 Euro erhält. Anlass laut offizieller Mitteilung: „Die Verbandsgemeinde plant damit ein neues Feuerwehrhaus in Ulmet.“

Allerdings: Von Planen kann keine Rede sein. Denn das neue Feuerwehrhaus ist bereits seit dem 29. Dezember 2017 in Betrieb. Und es war ein historisches Projekt. Denn die Einweihung des Feuerwehrhauses war der letzte offizielle Akt der früheren Verbandsgemeinde Altenglan, die drei Tage später in der neuen Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan aufging; und zugleich die letzte offizielle Handlung von Bürgermeister Roger Schmitt, der anschließend hauptamtlicher Beigeordneter der neuen Verbandsgemeinde wurde.

Gebaut worden war das neue Haus übrigens in neun Monaten – also einem Viertel der Zeit, die der Zuschussbescheid aus Mainz nun gebraucht hat. Gekostet hat es 444.000 Euro – abzüglich der nun 114.500 Euro vom Land verbleiben also der Verbandsgemeinde rund 300.000 Euro Kosten.

Beim Ministerium nachgefragt, wieso jetzt ein Förderbescheid für die Planung eines Feuerwehrhauses kommt, das seit drei Jahren in Betrieb ist, lautete die Erklärung: Es habe sich um eine vorgezogene Baumaßnahme gehandelt, und das hier sei der abschließende Bescheid. Nun ja: besser spät als nie.