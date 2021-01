Wegen eines vermeintlichen Kaminbrandes war die Feuerwehr Lauterecken am Mittwochmorgen, gegen 4 Uhr, zu einem Einsatz in Medard gerufen worden. Laut Markus Böhmer, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Als die Einsatzkräfte das Gebäude mit einer Wärmebildkamera untersuchten, stellte sich heraus, dass es durch eine Fehlfunktion des Holzofens zu der starken Rauchentwicklung gekommen war. Nach ordentlichem Lüften konnten die Bewohner das Haus wieder betreten – und die Einsatzkräfte in ihre Betten zurückkehren.