Dichter Rauch dringt aus der Schule, Kinder sitzen in der Falle: Ebenso schnelles wie effektives Handeln ist gefragt. Leben zu retten will allerdings geübt sein. So geschehen bei einer Großübung in Pfeffelbach. Sogar Vierbeiner waren im Einsatz.

Samstagnachmittag, der Tag vor dem ersten Advent, kurz vor 15.30 Uhr. Der Himmel über Pfeffelbach ist wolkenverhangen, die engen Ortsstraßen wirken wie leergefegt. Nur gegenüber der