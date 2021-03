Am Mittwochnachmittag meldete ein Fan eines kurpfälzischen Fußballvereines der Polizei in Lauterecken eine Beschädigung seines Fahrzeuges. Am Heck des Autos hatte der Mann einen Aufkleber seines Lieblingsvereines angebracht. Einem unbekannten Anhänger des 1. FC Kaiserslautern war dies wohl ein Dorn im Auge, weshalb er dieses Vereinssymbol mit einem FCK-Logo überklebte. „Der Streife gelang es, den ursprünglichen Zustand ohne Schaden wiederherzustellen“, heißt es im Polizeibericht. Ob der „Geschädigte“ ein Anhänger des SV Waldhof Mannheim oder der TSG Hoffenheim war, wollte die Polizei auf Anfrage nicht mitteilen. „Wir möchten nicht weitere Emotionen schüren“, erklärte ein Sprecher.