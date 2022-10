Rund ein Jahr lang wurde am Verwaltungsgebäude gearbeitet. Nun sind laut Bürgermeister Andreas Müller die Fassadenarbeiten am Verwaltungsstandort Lauterecken abgeschlossen. Nötig geworden waren die Arbeiten, weil sich Siebenschläfer in der Fassade eingenistet hatten. Nun gehen die Arbeiten im Gebäude weiter. Beispielsweise wird die Kantine in den unteren Bereich verlegt, sodass sie barrierefrei erreichbar sein wird. Außerdem werden die EDV und die Strominstallationen auf den neuesten Stand gebracht.