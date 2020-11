Dreizehn Bürger im Telefon-Ortsnetz Lauterecken sind diese Woche von „falschen Polizeibeamten“ angerufen worden. Laut Polizei wurden aber in keinem der Fälle Geld oder Wertgegenstände übergeben. „Die angerufenen Personen haben sich vorbildlich verhalten“, sagte Max Strauß von der Lauterecker Polizeidienststelle.

Nach Angaben der Beamten waren die Fälle in Lauterecken wohl die Fortsetzung einer Masche, die in den vergangenen Tagen im Bereich Bad Kreuznach aufgetreten war. Die Täter hätten sich dort am Telefon als Polizisten ausgegeben und Informationen zu Wertgegenständen erfragt. Laut Polizei wird den Geschädigten erzählt, dass sie potenzielle Ziele einer Straftat sind. Zur Sicherung der Vermögenswerte würde die Täter schließlich die Übergabe der Gegenstände verlangen.

Masche aufgeflogen

Nach bisherigen Ermittlungsstand hatten die Täter mit diesem Trick in Lauterecken aber keinen Erfolg. Alle angerufenen Personen hätten das Gespräch schnell beendet oder keine sensiblen Daten herausgegeben.

Die Masche war laut Polizei auch dadurch aufgeflogen, dass sich die Täter am Telefon mit „Polizei Lauterecken“ gemeldet und einige Bürger daraufhin nach den ihnen bekannten, örtlich ansässigen Beamten gefragt hatten.

Die Polizei ruft weiterhin zur Vorsicht auf. Verdächtige Anrufe sollten sofort beendet und notfalls der „echten“ Polizei gemeldet werden.