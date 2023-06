Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Endlich das Abschlusszeugnis mit dem Fachabitur in den Händen halten: Für die 26 Absolventen der Fachoberschule (FOS) Lauterecken/Wolfstein ist das mit der Abschlussfeier am Freitag Realität. Die Pläne, wie es beruflich für sie weitergeht, sind dabei ganz unterschiedlich.

Insgesamt gebe es in diesem Jahr 15 weibliche und elf männliche Schüler, die die Fachhochschulreife erworben haben. Dabei sei die Anzahl an Jungen und Mädchen in der Wirtschaftsklasse