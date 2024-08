Faszinierendes gibt es – hoffentlich – bei der nächsten Ferienaktion zu sehen. Der unschätzbare Vorteil am „Sternegucken“ mit der RHEINPFALZ: Fachleute erklären, was es mit all den Phänomenen auf sich hat. Allerdings gibt es noch eine Unwägbarkeit.

Der Blick nach oben kann sich lohnen, zweifelsohne. Doch wann bieten sich die besten Bedingungen dafür? Am Montag oder doch eher Dienstag? Diese Frage hätte allenfalls ein Astrologe beantwortet. Ein Meteorologe nicht – und Martin Bertges gleich gar nicht. Denn sein Augenmerk gilt nicht dem Firlefanz, sondern orientiert sich an seröser Wissenschaft. Bertges teilt Wissen und Erkenntnisse mit fachkundigen Gleichgesinnten im Arbeitskreis Astronomie und Geophysik, der unterm Dach des Urweltmuseums Geoskop auf Burg Lichtenberg angesiedelt ist.

Vieles deutet auf den Montagabend hin

Das alte Gemäuer wiederum ist der ideale Platz für Beobachtungen. An solchen teilhaben können nun Leserinnen und Leser im Zuge der RHEINPFALZ-Ferienaktion. Wann? Das eben ist noch in der Schwebe. „Wohl eher am Montag“, lässt sich Exkursionsleiter Bertges zumindest eine Tendenz entlocken. Das Problem: Zieht ein Gewitter auf, sind die Meteorströme nicht zu sehen, bleiben „Sternschnuppen“ den Blicken verborgen. Auf alle Fälle wird Anfang kommender Woche viel Wissenswertes über Perseiden, Sternbilder, geophysische Phänomene und mehr erläutert. Zur Not auch mit Mitteln moderner Medien. An beiden Abenden sind – zumindest das lässt sich bereits vorausberechnen – bei guter Sicht besonders viele Sternschnuppen zu sehen.

Deshalb pokern wir hinsichtlich des Termins noch etwas: Die Ferienaktion steigt Montag oder Dienstag nach Einbruch der Dunkelheit. Treffpunkt ist um 22 Uhr. Der Termin wird sich am Wochenende entscheiden und in unserer Montagausgabe bekannt gegeben, in unserem Online-Auftritt bereits am Sonntag.

Info

Wer dabei sein möchte, kann sich am Montag, 12. August, anmelden. Von 10 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 06381 921217. Eine weitere Option: Wer an beiden Abenden Zeit hat und unbedingt dabei sein möchte, kann sich vorab schon einmal per E-Mail an redkus@rheinpfalz.de einen von 25 Plätzen sichern.