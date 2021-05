Zwei ehrenamtliche Bürgerprojekte in Steinbach und in Henschtal werden mit dem Höchstbetrag von jeweils 3000 Euro aus dem Leaderprogramm gefördert. Das hat der Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe Westrich-Glantal beschlossen.

Zum einen handelt es sich dabei um ein Vorhaben des Heimatvereins Steinbach und Umgebung. Dieser will einen hochwertigen Kurzfilm über das christliche-jüdische Miteinander in Steinbach produzieren, der dann nicht nur im Jüdischen Museum Steinbach gezeigt, sondern auch in anderen Leader-geförderten Projekten wie dem Begehbaren Geschichtsbuch verwendet werden soll.

Das zweite Projekt ist der sogenannte „Schenk-und-Teil-Schopp/Sharing Hub“. Hier soll in Henschtal im ehemaligen Ortsteil Trahweiler ein kleiner „Schuppen/Schopp“ zum Teilen von Waren und Gütern eingerichtet werden. Dabei soll es sich hauptsächlich um Bücher, Gartenerzeugnisse und Tonträger handeln. Weitere Waren und Hilfeleistungen können an einer Tafel/Pinnwand angeboten werden. „Nimm was Du brauchst, gib was Du kannst“ soll das Motto dieses Projektes sein. So soll ein niedrigschwelliges Angebot geschaffen werden, das Menschen aller Altersgruppen ein zwangloses Aufeinander-Zugehen ermöglicht.

Insgesamt fördert die Lokale Aktionsgruppe zehn Projekte mit insgesamt gut 19.000 Euro. Weil insgesamt 30.000 Euro zur Verfügung stehen, soll es im August einen erneuten Aufruf für weitere Projekte geben.