Mitstreiter gesucht: Die Stadt Lauterecken nimmt an dem Modellprojekt Kuladig des Landes Rheinland-Pfalz teil. Kuladig, das steht für Kultur – Landschaft – Digital. Dabei wird regionales Kulturerbe digital aufbereitet und auf einer Plattform präsentiert. Dies ist für die Veldenzstadt auch von touristischem Nutzen.

Die Lauterecker Projektgruppe möchte dafür auch die Mitarbeit der Bürger aus Lauterecken und Umgebung nutzen. Gesucht werden insbesondere Zeitzeugen und Menschen mit Interesse an Heimat und den neuen Medien. Auf der einen Seite können sich Bürger melden, die kleine Geschichten zu Lauterecken und seinen Menschen, seinen Gebäuden in der Stadtmitte oder seinen weiteren Besonderheiten erzählen können – gerne auch im Pfälzer Dialekt. Zum anderen können sich Bürger einbringen, die gut Texte verfassen können, kreativ fotografieren, Videos drehen oder bearbeiten möchten, Menschen interviewen oder weitere kreative Ideen haben. Es reicht dabei völlig aus, wenn die Mitstreiter nur Interesse an einem Thema oder an einer Tätigkeit haben und nur ein begrenztes Zeitpensum mitbringen.

Info