Das Veldenz-Gymnasium in Lauterecken hat einmal mehr mit einem Sponsorenlauf Engagement und Gemeinschaftssinn gezeigt: 320 Schülerinnen und Schüler liefen auf einer 1,75 Kilometer langen Strecke insgesamt 1634 Runden und sammelten damit Spenden für regionale Projekte.

Die Aktion fand am Brückentag nach Fronleichnam auf der Höhenstrecke über Lauterecken statt. Sie trug den Titel „Veldenz-Gymnasium läuft“ und verfolgte das Ziel, Schwimmkurse in den Freibädern Wolfstein und Grumbach sowie das Kinderhaus des CJD in Relsberg zu unterstützen. Wie die Schule mitteilte, betrug die Laufleistung der Teilnehmer zusammengerechnet 2859,5 Kilometern – das entspreche in etwa der Entfernung (Luftlinie) nach Kairo oder zu den Azoren. Die endgültige Spendensumme lag noch nicht vor.

Die Schülerinnen und Schüler hatten sich im Vorfeld persönliche Sponsoren für ihre Laufleistungen gesucht, ferner erhielt die Schule finanzielle Unterstützung von der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, der Kreissparkasse Kusel sowie der Bittmann-Stiftung. Die Strecke verlief auf einem Rundkurs hoch über der Stadt. Die Verpflegung entlang der Strecke stellte Penny Lauterecken bereit.