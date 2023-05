Bei einem Unfall auf der B270 sind in der Nacht zum Sonntag fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 35 Jahre alte Autofahrerin gegen 3 Uhr in Richtung Wolfstein unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal auf ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dieses Auto war mit vier Personen im Alter von 22 bis 25 Jahren besetzt. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Eine Person musste zuvor von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, heißt es im Bericht der Wehrleute.

Wie die Polizei weiter mitteilt, stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau fest. Ein Alkoholtest ergab einen Promillewert im unteren Grenzbereich. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Bundesstraße war laut Polizei rund zwei Stunden lang für den Verkehr gesperrt. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst sowie 26 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lauterecken und Lohnweiler vor Ort.