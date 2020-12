Fünf Personen ohne Mund-Nasen-Bedeckung sind am Montagmittag einer Polizeistreife im Freien in der Saarbrücker Straße aufgefallen. Zusammenstehend tranken sie Alkohol. Bei der Personenkontrolle wurde festgestellt, dass die zwischen 39 und 81 Jahre alten Männer an unterschiedlichen Adressen wohnen. Eine Meldung zu diesem Vorfall wird der Bußgeldstelle bei der Kreisverwaltung zugeleitet, teilt die Polizei mit.