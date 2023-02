In Sachen Stadtsanierung wurde in den vergangenen Monaten viel geplant. Auch die Beratungstermine für private Sanierungsmaßnahmen wurden gut angenommen, sagte Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis in der Ratssitzung am Donnerstagabend. Aber es fehlte noch die finale Unterschrift der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion – nun ist sie da. „Endlich haben wir die Zustimmung bekommen“, erklärte Steinhauer-Theis erfreut. Mehr als ein Jahr nach dem Antrag sei diese eingegangen. Jetzt sei die Stadt auf der sicheren Seite. Die Summe der Städtebaufördermittel soll 4,85 Millionen Euro betragen. Der Sanierungszeitraum beträgt acht bis zehn Jahre. Ein zentrales Projekt soll die Aufwertung der Roseninsel werden. Das Areal zwischen den beiden Flüssen soll zu einer Freizeitachse umfunktioniert werden. Das Planungsbüro BBP Kaiserslautern – im Dezember noch unter Vorbehalt beauftragt – kann nun auch eine Teilfläche des Festplatzes als Jugendbereich planen.