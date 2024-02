[aktualisiert 14.50] Im Schönenberg-Kübelberger Ortsteil Sand ist am Vormittag in Höhe der Storchenstraße Gas ausgetreten. Am Nachmittag gibt es nun Entwarnung: Die Stadtwerke Homburg konnten das Leck stopfen.

Laut einer Warnmeldung, die das Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe am Donnerstagvormittag veröffentlicht hat, bestand Explosionsgefahr. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Die Miesauer Straße/L356 zwischen der Ringstraße und der Grieser Straße war für den Durchgangsverkehr gesperrt.