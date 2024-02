Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Explosionsgefahr in Schönenberg-Kübelberg: Ein Leck in der Erdgasleitung hat am Donnerstag im Ortsteil Sand Unruhe heraufbeschworen. Die Einsatzkräfte waren auf alles vorbereitet – das Gros von ihnen aber hat zum Glück nicht eingreifen müssen. Die Gaszufuhr zu stoppen, war aufwendig. Die Ursache dafür umso leichter zu erkennen.

„Tja, so was passiert halt mal ...“: Wo es am brenzligsten war, hat die Hausherrin den Rummel offenkundig locker weggesteckt. Das wiederum freut Peter Becker, dessen Anspannung