Das Kuseler Mehrgenerationenhaus veranstaltet in Kooperation mit dem Musikantenlandbüro auf Burg Lichtenberg am Donnerstag, 17. Februar, ein Erzählcafé zum Thema Wandermusikanten. Dabei gibt es in den Räumen des Mehrgenerationenhauses die Möglichkeit, sowohl mit Kennern der Regionalgeschichte als auch untereinander in Kontakt zu kommen. Begleitet wird das Erzählcafé von einer Wanderausstellung mit Bildmaterial aus der Zeit der Wandermusikanten. Los geht’s um 15 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Ein Stück selbstgemachten Kuchen und eine Tasse Kaffee oder Tee gibt es für 2,50 Euro.

Info



Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig und kann per E-Mail an musikantenlandbuero@kv-kus.de oder telefonisch unter 0151 55850772 erfolgen.