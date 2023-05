Open Air statt in der Halle, im Frühjahr statt im Winter: So wurde am Samstag das erste Frühlingsfest des Landkreises auf Burg Lichtenberg im Anschluss an die Musikantenland-Preisverleihung gefeiert – statt eines Neujahrsempfangs, doch in dessen Tradition mit geladenen Ehrenamtlichen. So dankte Landrat Otto Rubly neben allen ehrenamtlichen Ortsbürgermeistern: den Helfern der je drei Tafeln und Bürgerbusse, den Mitgliedern des Kreisseniorenrates, den Grünen Damen, die Besuchsdienste im Krankenhaus leisten, und den Engagierten des Hilfevereins Team Plan B.

Rubly betonte: Viele Ehrenamtliche hätten sich um Flüchtlinge aus der Ukraine bemüht, deren Unterbringung und Betreuung auch eine große Herausforderung für die Verwaltung bedeutet habe. Viele Menschen bräuchten durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten Unterstützung, die Tafeln und ehrenamtliches Engagement hätten an Bedeutung gewonnen, viele Angebote seien ohne dieses undenkbar.

Wie viel gemeinsam erreicht werden könne, das habe der Einsatz auch von Feuerwehrkräften aus dem Kreis im Ahrtal 2021 gezeigt. Die Fluthilfemedaille des Landes bekommen fast 400 Wehrleute, etwa die Hälfte war auf die Burg geladen, nächstes Jahr sei die andere Hälfte und die Jugendarbeit dran.