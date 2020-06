Knapp 30 Autos fanden sich am Mittwochabend auf dem Festplatz der Stadt Lauterecken zum ersten von fünf „Drive-In“-Autokonzerten ein. Großzügig verteilt, die Autos mit der Schnauze in Richtung Bühne geparkt, dürfte es für die Besucher eine völlig neue Erfahrung gewesen. Die Musik wurde per UKW-Frequenz in die Stereoanlagen der Autos übertragen, von der Bühne selbst kam nur der „Monitorsound“; der Sound, den die Musiker brauchen, um sich selbst zu hören. Gleichzeitig konnten die Besucher das Geschehen auf der Bühne auf einer über zwölf Quadratmeter großen Leinwand verfolgen. Veranstalter Thomas Schütz hat viele Anstrengungen unternommen, um den Gästen ein einmaliges Erlebnis zu präsentieren. Nicht wenige nutzten dann auch die Möglichkeit, neben ihren Autos ein wenig zu tanzen.