Es ist das Spitzenspiel. Am Samstag, 16 Uhr, empfängt der Tabellenerste TuS Schönenberg den direkten Verfolger, den SV Kottweiler-Schwanden.

Vor der richtungsweisenden Partie trennen beide Mannschaften fünf Punkte. Der TuS Schönenberg konnte sechs der sieben Rückrundenspiele für sich entscheiden und ist in bestechender Form. Vor der kommenden Partie gegen den SV Kottweiler-Schwanden muss Trainer Dennis Göddel seine Spieler nicht noch mal motivieren: „Grundsätzlich muss man beim Spiel Erster gegen Zweiter sechs Spieltage vor Schluss eigentlich nichts großartig sagen. Zumal wir ja seit dem Wochenende jetzt fünf Punkte vor sind und mit einem Sieg wären es acht. Wenn man also so kurz vor Schluss Tabellenführer ist, will man natürlich auch Meister werden.“

Obwohl der Verfolger aus Kottweiler in den letzten Wochen etwas abreißen lassen musste, weiß Göddel, welche Qualität im gegnerischen Kader steckt und was auf sein Team am Wochenende zukommen wird: „Ich erwarte einen sehr guten Gegner, das wissen wir aus dem Hinspiel, da haben wir 1:3 verloren. Da waren wir allerdings auch ersatzgeschwächt. Am Wochenende werden wir definitiv breiter stehen, das ist schon mal klar. Aber es ist trotzdem ein sehr guter Gegner mit absoluten Unterschiedsspielern in seinen Reihen. Und ich gehe davon aus, dass sie noch mal alles dransetzen werden, um auf zwei Punkte heranzukommen.“

Kritik nach 7:4-Sieg

Ein möglicher Schlüssel zum Erfolg konnte eine verbesserte Defensivleistung sein. Gerade am letzten Spieltag schwächelte die Abwehrreihe des TuS beim 7:4 bei der SG Haschbach/ Schellweiler/ Etschberg gegen einen Abstiegskandidaten, „Ich glaube es ist gut, wenn man mal zu Null spielt. Also konsequent verteidigen, weil Tore können wir immer schießen. Aber jetzt gerade wie am Wochenende beim Tabellenvorletzten dann vier Tore zu kassieren, das ist zu viel“, erklärte Göddel.

Der Trainer des TuS kann am Wochenende voraussichtlich auf alle Akteure in seinen Reihen zurückgreifen. Göddel sagt zudem, auch nach einem Sieg „ist noch gar nichts gewonnen und nach einer Niederlage nichts verloren“.

Nach zuvor fünf Siegen am Stück musste der SV Kottweiler zuletzt eine Niederlage und ein Unentschieden hinnehmen. Somit geht die Mannschaft von Trainer Thomas Löber mit einer abfallenden Formkurve in das Spitzenspiel. Aber mit dem Hinspiel im Hinterkopf, dürfte es dem SV nicht an Selbstvertrauen mangeln: Das konnte Kottweiler mit 3:1 schließlich für sich entscheiden.

Die Sache mit dem Pokal

Der Trainer des SV sieht bei den schwachen Ergebnissen der letzten Wochen einen Zusammenhang zum Pokal und hofft, dass seine Spieler bis Samstag wieder einen freien Kopf haben: „Ich denke, das Ganze hängt ein bisschen mit unserer Pokalpleite zusammen. Wir hatten fünf oder sechs Spiele in Folge gewonnen und dann im Pokal ein hundertprozentiges Blackout. Und das hat sich im vergangenen Spiel dann fortgesetzt. Wir haben einfach den Ball nicht ins Tor bekommen und das ist es, was wir eigentlich verbessern müssen, dass wir im Kopf wieder befreit sind und die Leichtigkeit herbeiführen, um nach vorne erfolgreich Fußball zu spielen.

Ein Lichtblick, der Löbers Spieler helfen könnte, befreit aufzuspielen, ist der Hinspielsieg. „Das war ein sehr gutes Fußballspiel, also insgesamt gut anzusehen. Das war wirklich eine hervorragende Leistung. Auch die Schönenberger haben sehr gut gespielt und uns alles abverlangt. Der Heimfaktor war damals mit entscheidend und dass wir hundertprozentig bereit waren. Wenn wir diese Leistung noch mal abrufen können in Schönenberg, dann denke ich, kann es was werden“, äußerte sich Löber.

Der Bessere soll gewinnen

Um den Meisterschaftskampf spannend zu halten, muss fast schon ein Sieg her. Dessen ist sich der Trainer des SV Kottweiler bewusst, Druck baut er jedoch keinen auf. „Schaffen wir am Wochenende keinen Sieg, wird die Luft natürlich dünn. Ich sage mal, Platz eins ist jetzt nicht unbedingt ein Muss. Natürlich würde man es gerne mitnehmen, ich würde mich für die Jungs freuen. Wenn es in die Relegation geht, ist das aber auch okay.“

Der Trainer weiß, dass seine Mannschaft alles geben wird. „Eigentlich sind wir in diesen großen Spielen on point da und motiviert. Ich hoffe, dass es am Samstag auch so ist und wir uns irgendwie diesen Frust noch mal von der Seele spielen können. Ich erwarte einen kompakten Gegner, spielerisch auf Augenhöhe, mit sehr guten Offensivspielern. Das wird ein Highlight-Spiel und die Jungs sind heiß drauf. Aber wie gesagt, sportlich soll der Bessere gewinnen.“

Spiele im Überblick

Bezirksliga Westpfalz

SV Mackenbach – TSG Wolfstein-Roßbach (Sonntag, 15 Uhr), SV Nanz-Dietschweiler – VfB Waldmohr (So, 16).

A-Klasse KUS-KL

TuS Schönenberg – SV Kottweiler-Schwanden (Sa, 16), SV Nanz-Dietschweiler II – SG Queidersbach/Harsberg (So, 14), FV Kusel – SV Rodenbach II, FV Weilerbach – SV Kohlbachtal, SSC Landstuhl – TuS Hohenecken II, SV Miesau – SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg, TSG Burglichtenberg – SG Spesbach/Elschbach (alle So, 15), SG Oberarnbach/Bann – SG Bechhofen/Lambsborn (So, 15.15).

A-Klasse Birkenfeld

ASV Langweiler/Merzweiler – FC Bärenbach (So, 15).

A-Klasse Bad Kreuznach

TuS Hackenheim II – SV Medard (So, 12.30).

B-Klasse KUS-KL Nord

SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg – SV Herschweiler-Pettersheim (Sa, 16), FV Kusel II – SpVgg Welchweiler, SG US Soccer/ESP/Steinwenden – TSG Wolfstein-Roßbach II (beide So, 13), SG Mühlbach/Neunkirchen – VfB Reichenbach II, SG Hüffler/Wahnwegen – TuS Bedesbach-Patersbach II, SG Pfeffelbach/Konken/EDO – TuS Glan-Münchweiler, SV Einöllen – SG Hirsau, SG Föckelberg/Bosenbach – SV Ulmet (alle So, 15).

B-Klasse KUS-KL Süd

TuS Schönenberg II – TuS Gries (Sa, 14), FV Weilerbach II – FV Ramstein II, FV Kindsbach II – SV Brücken, SV Mackenbach II – SV Schopp (alle So, 13), SG Breitenbach/Dunzweiler – SV Kübelberg, SG Krottelbach/Ohmbach – TuS Landstuhl, FSV Krickenbach – VfB Waldmohr II (alle So, 15).

B-Klasse Birkenfeld 1

TV Grumbach – Blau-Weiß Idar-Oberstein II (So, 15).

C-Klasse KUS-KL Nord

SG Pfeffelbach/Konken/EDO II – TuS Glan-Münchweiler II (So, 13.15), SG Schrollbach/Hauptstuhl – FV Ramstein III, SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen – SV Herschweiler-Pettersheim II (beide So, 15).

C-Klasse KUS-KL Süd

SV Nanz-Dietschweiler III – SG Queidersbach/Harsberg II (So, 12), SG Oberarnbach/Bann II – SG Bechhofen/Lambsborn II, SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen II – SV Kottweiler-Schwanden II, TSG Burglichtenberg II – SC Vogelbach II (alle So, 13.15).

C-Klasse Birkenfeld 1

TV Grumbach II – TuS Hintertiefenbach (So, 13).

C-Klasse Birkenfeld 3

ASV Langweiler/Merzweiler – FC Bärenbach/Becherbach II (So, 13).