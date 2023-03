Ein 42 Jahre alter Autofahrer hatte vor dem Fahrtantritt am Dienstagabend offenbar zu tief ins Glas geschaut und zudem noch einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Auto gegen 23.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Lauterecken und Cronenberg unterwegs, als er in einer Rechtskurve – zudem aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit – nach rechts von der Straße abkam. Das Auto des 42-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer müsse sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, heißt es in der Mitteilung der Polizei.